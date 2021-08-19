В Башкирии выявили новые очаги лесных пожаров

В Белорецке и Благоварском районе новые зафиксировали природные пожары. Горят более 140 гектаров леса. На месте происшествия работают волонтеры и сотрудники МЧС.
В регионе сохраняется пожароопасная ситуация. Только за прошедшие сутки возникло шесть очагов лесных пожаров на площади более 13 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Десять очагов возгорания уже ликвидировали. Волонтерам и сотрудникам спецслужб предстоит локализовать еще три очага пожаров в разных районах республики.
Лесными пожарами сейчас объята территория на площади почти 300 гектаров. Огонь тушат пожарные, прибывшие волонтеры и местные жители. Общая группировка привлеченных сил и средств составляет более 400 человек и 100 единиц техники. Аэромобильная группа ФПС Уфы в составе 30 человек выехала на место лесного пожара в районе Инзерских зубчаток, в село Тирлянский.