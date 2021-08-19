В Башкирии выявили новые очаги лесных пожаров

В регионе сохраняется пожароопасная ситуация. Только за прошедшие сутки возникло шесть очагов лесных пожаров на площади более 13 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Десять очагов возгорания уже ликвидировали. Волонтерам и сотрудникам спецслужб предстоит локализовать еще три очага пожаров в разных районах республики.