В Башкирии многодетная семья чудом спаслась из пожара

Накануне, 18 августа, в Мелеузовском районе в пожаре едва не погибла многодетная семья. Сельчанам чудом удалось спастись из огня.

Инцидент произошёл в населенном пункте Айтуган. Бревенчатый дом, в котором проживала многодетная семья, охватило огнём. Предположительно, сначала возгорание произошло в электрощитовой.

К счастью, мама, находясь в доме с двумя маленькими детьми, вовремя услышала треск. Она выглянула в окно и увидела языки пламени, которые уже распространялись по стене. Женщина оперативно эвакуировала малышей, как раз в тот момент, когда пожарные извещатели среагировали на дым.

Пострадавших в инциденте нет. Отец семейства находился на работе, а ещё трое детей в момент пожара гуляли. Сейчас семья разместилась у родственников.