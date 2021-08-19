Башкирские спортсмены выступят в 15 дисциплинах на Всероссийских играх в Анапе

Сегодня представители спортивных федераций российского союза боевых искусств по республике приступили к формированию сборных. Всего на турнир поедут около 150 атлетов.

Ранее ребята, которые претендуют на попадание в команду Башкортостана, прошли учебно-тренировочные сборы в Караидельском районе.