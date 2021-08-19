Башкирские спортсмены выступят в 15 дисциплинах на Всероссийских играх в Анапе

Сегодня представители спортивных федераций российского союза боевых искусств по республике приступили к формированию сборных. Всего на турнир поедут около 150 атлетов.
Ранее ребята, которые претендуют на попадание в команду Башкортостана, прошли учебно-тренировочные сборы в Караидельском районе.
В Уфе после соревнований в Анапе пройдут еще два крупных спортивных турнира. В ноябре столица республики примет четвертые евразийские студенческие игры боевых искусств. А в декабре здесь пройдет 17-ый международный форум боевых искусств.