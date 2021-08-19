В Башкирии выявили нарушения в детском саду, который кормил малышей просрочкой

Министерство торговли и услуг Башкирии сообщило о результатах проверки в детском саду №1 в Давлеканово. Об этом сообщает «АиФ-Уфа».

Напомним, родители малышей пожаловались, что в детском саду детей кормят просроченными и некачественными продуктами. Обращения в надзорные ведомства не дали результата, поэтому просьбу о помощи горожане опубликовали прямо на странице главы Башкирии.

Минторг республики сообщил, что внеплановая проверка не выявила на складе просроченной продукции. Однако в детском саду были нарушения в хранении продуктов и документации. Реальные продукты не соответствовали заявленным в документах.