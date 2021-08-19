В Уфе строят многокилометровый канализационный коллектор

В Уфе реализуют один из самых масштабных коммунальных проектов – строительство нового канализационного коллектора протяженностью почти 30 километров. Объект предназначен для разгрузки действующих сетей в микрорайоне Затон и присоединения новых жилых кварталов. Как это скажется на застройке Забелья?

В чистом поле рабочие километр за километром роют траншею и готовят железобетонное основание для новой канализационной трубы. Объект стоимостью 4 миллиарда рублей возводится по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже из названия ясно: после сдачи коллектора он должен простимулировать рост жилищного строительства в Забелье. Рабочие трудятся в две смены.

Ежемесячно мы проходим 2500 метров под ключ. Бетонные работы, армирование, песчаный слой, укладка самой трубы, сварочные работы и обратная засыпка. Плюс проводим пусконаладочные работы и гидравлические испытания. Арсен Курмангалин, руководитель проекта

Проект разделен на четыре этапа, сейчас рабочие находятся на втором. До октября 2023 года они должны успеть завершить строительство, провести рекультивацию грунта и пусконаладочные работы новой канализации. В перспективе здесь появятся объекты социальной инфраструктуры.

Протяженность канализационного коллектора составит 27,5 км. К нему подключат микрорайон Затон, а также новый жилой микрорайон Затон-Восточный. Его строительство начнется после того, как данный объект введут в эксплуатацию. Параллельно в рамках национального проекта идет строительство и новой канализационной насосной станции. В будущем ее соединят с коллектором и обеспечат бесперебойную работу всей системы.

Это будет очень оснащенная, современная канализационно-насосная станция. По последнему слову техники, и работать она будет практически автономно. Мощность составит порядка 5-6 тысяч кубов в час. Александр Попов, прораб

Всего из федерального бюджета для строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в период с 2021 по 2023 годы Башкортостан получил субсидию в размере 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Стимул для развития жилищного строительства получили Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский и Салават. До 2030 года объем вводимого жилья в республике должен вырасти до 3 миллионов квадратных метров. В Забелье также построят новый водовод и модернизируют существующие насосные станции.

Так как это перспективная площадка, практически чистое поле, то в настоящее время там отсутствуют все эти системы. Для того чтобы их освоить, нам эти объекты и требуются. Вадим Гибадуллин, заместитель начальника отдела Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан