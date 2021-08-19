В Башкирии из-за пьяного водителя пострадали двое детей и женщина

В Башкирии зафиксировано очередное «пьяное» ДТП. Инцидент произошёл на 166 км автодороги Уфа-Оренбург.

Фото №1 - В Башкирии из-за пьяного водителя пострадали двое детей и женщина

Предположительно, нетрезвый 34-летний житель Салавата за рулём «Ниссан Кашкай» допустил столкновение с попутным грузовиком, который перевозил срубы.

В результате столкновения в аварии пострадали 60-летняя мама и сыновья водителя 2 и 7 лет. Всем пострадавшим потребовалась помощь врачей. Медосвидетельствование показало превышение нормы алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе в 6 раз.

Фото: ГИБДД РБ.

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