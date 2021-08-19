В Уфе до 2023 года будут отменены 37 автобусов

В Уфе продолжает модернизация транспорта. Так, к 2023 году в городе будут отменены один троллейбусный, четыре трамвайных и 37 автобусных маршрутов. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на изменения в документе планирования регулярных муниципальных перевозок на 2019-2023 годы.