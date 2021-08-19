В Уфе до 2023 года будут отменены 37 автобусов

В Уфе продолжает модернизация транспорта. Так, к 2023 году в городе будут отменены один троллейбусный, четыре трамвайных и 37 автобусных маршрутов. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на изменения в документе планирования регулярных муниципальных перевозок на 2019-2023 годы.
В результате изменений маршрутная сеть сократится на 15%. При этом будут введены 19 новых маршрутов. Сеть будет включать в себя 97 маршрутов автомобильного транспорта и 29 маршрутов электротранспорта.
Благодаря изменениям транспортная сеть должна стать безопаснее и комфортнее. Планируется снизить уровень дублирования транспорта, а также повысить регулярность и скорость движения, увеличить объем перевозок. Транспорт должен стать экологичнее и доступнее для маломобильных граждан.
Фото: РБК-Уфа.