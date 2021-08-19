В Башкирии выявили мошенничество на 5 млн рублей при строительстве школы

Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело по факту мошенничества.

По данным следствия, в 2018 году в рамках национального проекта был заключен государственный контракт на строительство школы в селе Прибельский Кармаскалинского района. Работы были выполнены не в полном объёме, но подрядчик и должностные лица заключили акт о приёмке.

Школа оказалась недостроенной, но работы были оплачены в полном объеме на общую сумму почти 200 млн рублей. Сумма работ была завышена на 5 млн рублей, а так как деньги поступали из госбюджета, был причинён ущерб на вышеуказанную сумму.