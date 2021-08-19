В контактном зоопарке Уфы енот расцарапал лицо годовалому ребёнку

Сегодня, 19 августа, в Уфе произошёл несчастный случай. В контактном зоопарке енот напал на посетителей.

Как сообщает издание ГорОбзор.ру, енот-полоскун напал на годовалого малыша и его родителей. Ребёнку потребовалась госпитализация – енот расцарапал ему лицо. Также пострадали родители малыша, которым енот расцарапал руки. Известно, что пострадавшему малышу наложили швы.

Пока зоопарк работает в штатном режиме и продолжает принимать посетителей. Сотрудники организации «разбираются в ситуации». Подробности инцидента уточняются.