Спасатели Уфы пришли на помощь двум младенцам

В Уфе помощь спасателей понадобилась двум малышам: 6-месячной девочке и 5-месячному мальчику. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Так, 6-месячная девочка стала жертвой игрушки. Родители дали малышке погремушку, но большие пальчики девочки застряли в отверстиях игрушки. Самостоятельно семья помочь ребёнку не смогла и обратилась к спасателям, которым пришлось перекусить пластиковые элементы. К счастью, девочка не пострадала, а лишь немного испугалась.

Подобный случай произошёл с 5-месячным мальчиком, голова которого застряла между прутьями его кроватки. Семья так же не смогла помочь ребёнку и обратилась к спасателям, которые аккуратно перекусили ограждение и освободили мальчика из заточения. Врачебная помощь ему не понадобилась.