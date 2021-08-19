В Башкирии водитель отвлекся на телефон и сбил рабочего

В Башкирии вынесли приговор водителю, который насмерть сбил дорожного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ещё в ноябре 2020 года мужчина двигался на ГАЗель Некст по трассе Кропачево-Месягутово-Ачит. В один момент водитель отвлекся на телефон и не заметил дорожного рабочего, на которого наехал на полной скорости. От полученных травм несчастный скончался на месте ДТП.
Водитель полностью признал свою вину. Его осудили на два года лишения свободы в колонии-поселении. А также суд запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Семье погибшего обвиняемый обязан выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.