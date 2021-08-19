Житель Башкирии избил беременную супругу, чем спровоцировал выкидыш

Жуткий инцидент расследует следственный комитет Башкирии. 50-летний житель села Шингак-куль Чишминского района обвиняется в жестоком избиении беременной жены.
Известно, что в феврале 2021 года между супругами вспыхнула ссора. Пьяный мужчина начал агрессивно себя вести и избивать беременную женщину. Он схватил черенок от вил и несколько раз ударил им супругу по спине и животу. Травмы спровоцировали у женщины выкидыш.
Вскоре следствие выяснило, что мужчина уже не раз вёл себя крайне агрессивно, а также угрожал супруге убийством. Сейчас обвиняемый находится в изоляторе. Его судьбу решит суд.