В Уфе кардиологи обсудили лечение пациентов после ковида

В Уфе прошла встреча кардиологов, на которой обсудили методы лечения пациентов после перенесенного коронавируса.

В столице Башкортостана провели V межрегиональную конференцию «Кардиоквадра». Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска поделились опытом   лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Современные реалии - требуют  новых подходов в медицине. У кардиологов во время пандемии  появились пациенты, чье состояние осложнилось после  Ковид-19. Конференция прошла с соблюдением санитарных норм, также условием для участия было наличие вакцинации.

Фото №1 - В Уфе кардиологи обсудили лечение пациентов после ковида

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти почти во всех странах. К сожалению, коронавирус выявляет новых пациентов с поражением сосудов, которых надо лечить, которых нужно наблюдать. Не внедряя новых методов, мы не сможем спасти наше население и снизить смертность.

Ирина Николаева, главный врач республиканского Кардиологического центра
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