В Уфе кардиологи обсудили лечение пациентов после ковида

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти почти во всех странах. К сожалению, коронавирус выявляет новых пациентов с поражением сосудов, которых надо лечить, которых нужно наблюдать. Не внедряя новых методов, мы не сможем спасти наше население и снизить смертность.

Ирина Николаева, главный врач республиканского Кардиологического центра