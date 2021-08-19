В Уфе кардиологи обсудили лечение пациентов после ковида

В Уфе прошла встреча кардиологов, на которой обсудили методы лечения пациентов после перенесенного коронавируса.
В столице Башкортостана провели V межрегиональную конференцию «Кардиоквадра». Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска поделились опытом лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Современные реалии - требуют новых подходов в медицине. У кардиологов во время пандемии появились пациенты, чье состояние осложнилось после Ковид-19. Конференция прошла с соблюдением санитарных норм, также условием для участия было наличие вакцинации.