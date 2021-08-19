В Башкирии пьяный мужчина ограбил мечеть

Накануне в селе Старокулево Нуримановского района Башкирии злоумышленник ограбил мечеть. Он вскрыл сейф для пожертвований и похитил свыше 30 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции задержали 55-летнего подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Он раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

По предварительной версии, сельчанин, в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо мечети. Мужчине пришла идея проникнуть в здание и забрать деньги, которые прихожане отдавали в качестве пожертвований. При себе у него была сумка, в которой находились топор и молоток. С их помощью он разбил окно, а затем вскрыл сейф. Забрав ящик с пожертвования, он бросился бежать. Перелезая через забор, он просыпал часть денег. Однако уйти ему не удалось, его задержали сотрудники полиции на дороге по пути в соседнюю деревню.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.

Фото: МВД РБ.

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