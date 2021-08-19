Рост заболевших и новые симптомы: как протекает коронавирус у жителей Башкирии

Количество тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось до 80 человек. За сутки зафиксировано ещё 11 случаев смерти от коронавируса. В стационарах находятся 779 пациентов, и большая часть – это пожилые люди. Мы вновь отправились в «красную зону», чтобы увидеть происходящее своими глазами, пообщаться с врачами и пациентами. В чем непредсказуемость вируса и какие факторы влияют на течение болезни?

35 процентов поражения легких, 15 дней в реанимации. В этом году Флюза Имамутдиновна отпразднует сразу два дня рождения. Сегодня пенсионерку перевели в палату интенсивной терапии, а в октябре ей исполнится 70 лет. Всю жизнь она помогала врачам спасать людей. Стала почётным донором Советского Союза. А теперь благодарит медицинских работников за собственную жизнь.

Ну ребята молодцы, я в шоке, какие ребята здесь. Прям всё сделали. Но я даже самому страшному врагу не пожелаю оказаться на моем месте. Флюза Сыртланова

Кровавые мозоли на лице у пациентов от ИВЛ. Но самое страшное уже позади. Хотя инфекционное отделение в бирской больнице по-прежнему забито под завязку. 16 инфекционных боксов, 45 пациентов. Из них пятеро сейчас находятся в реанимации на ИВЛ. За каждым стеклянным окошком пациент с диагнозом коронавирус.

Этим летом коронавирус вновь не даёт врачам вздохнуть свободно. В руках шприцы и лекарства, а вместо шума морского прибоя они слушают шипение кислорода в трубах и надсадный кашель коронавирусных пациентов.

Коронавирусная инфекция стала лакмусовой бумагой для многих – и для медицинских работников, и для пациентов. Врачи, медсестры и санитары день за днём ведут бой с невидимым врагом. Так было и 47 лет назад, вспоминает Анна Салеева.

Это было в 74-м году. Такая же картина была, грипп был, мы боролись. Семьями люди лежали. Тогда тоже умирали. Осложнения были. Там люди перестали контактировать сразу. И вакцинировались все. Анна Салеева

И ситуация повторяется. Только в этот раз одной самоизоляцией не обойтись. Не станет лучше до тех пор, пока не сформируется устойчивый коллективный иммунитет. Это при том, что защита от вируса сегодня доступна всем.