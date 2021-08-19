Рост заболевших и новые симптомы: как протекает коронавирус у жителей Башкирии

Количество тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось до 80 человек. За сутки зафиксировано ещё 11 случаев смерти от коронавируса. В стационарах находятся 779 пациентов, и большая часть – это пожилые люди. Мы вновь отправились в «красную зону», чтобы увидеть происходящее своими глазами, пообщаться с врачами и пациентами. В чем непредсказуемость вируса и какие факторы влияют на течение болезни?
35 процентов поражения легких, 15 дней в реанимации. В этом году Флюза Имамутдиновна отпразднует сразу два дня рождения. Сегодня пенсионерку перевели в палату интенсивной терапии, а в октябре ей исполнится 70 лет. Всю жизнь она помогала врачам спасать людей. Стала почётным донором Советского Союза. А теперь благодарит медицинских работников за собственную жизнь.
Кровавые мозоли на лице у пациентов от ИВЛ. Но самое страшное уже позади. Хотя инфекционное отделение в бирской больнице по-прежнему забито под завязку. 16 инфекционных боксов, 45 пациентов. Из них пятеро сейчас находятся в реанимации на ИВЛ. За каждым стеклянным окошком пациент с диагнозом коронавирус.
Этим летом коронавирус вновь не даёт врачам вздохнуть свободно. В руках шприцы и лекарства, а вместо шума морского прибоя они слушают шипение кислорода в трубах и надсадный кашель коронавирусных пациентов.
Коронавирусная инфекция стала лакмусовой бумагой для многих – и для медицинских работников, и для пациентов. Врачи, медсестры и санитары день за днём ведут бой с невидимым врагом. Так было и 47 лет назад, вспоминает Анна Салеева.
И ситуация повторяется. Только в этот раз одной самоизоляцией не обойтись. Не станет лучше до тех пор, пока не сформируется устойчивый коллективный иммунитет. Это при том, что защита от вируса сегодня доступна всем.
Врачи встревожены. Коронавирус мутирует и даёт новые симптомы, новые осложнения, в том числе тяжелые кишечные. Коллективный иммунитет защищает медицинских работников от заражения инфекцией, но не от изнеможения.