Радий Хабиров ознакомился с новым общественным пространством в Янауле

Проект «Северные ворота Башкортостана» позволил кардинально поменять облик Янаула. Он стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С новым общественным пространством ознакомился сегодня Радий Хабиров. Также он заглянул в спортивный парк и в один из детских садов города.

Из пустыря, который оживает лишь на Новый год, елочная площадь города Янаула превратилась в общественное пространство для круглогодичного использования. Здесь сцена, детская игровая, островки отдыха, смотровая площадка, скалодром, мастерские и амфитеатр.

Раньше здесь была пустая площадь, газон и цветы высаживали отдельно в горшках. Сейчас кардинальные изменения. Очень красиво, опрятно и есть куда сходить с детьми, с семьей. Айгуль Ахмадиева, жительница г. Янаула

«Северные ворота Башкортостана» – это единая система общественных пространств от елочной площади до железнодорожного вокзала. По пути торговая улица, за которой закрепится статус пешеходной. Здесь размещены 54 объекта торговли и услуг. А всех приезжающих гостей республики у вокзала встречает главный символ проекта – стилизованная под башкирскую юрту архитектурная конструкция. Здесь Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства пешеходного моста через железнодорожные пути на станции «Янаул», а также пообщался с представителями Горьковской железной дороги.

«Северные ворота Башкортостана» – знаковый проект для города, задающий вектор его развития. Общая его стоимость превышает 179 млн рублей. Еще одно общественное пространство для активного отдыха в Янауле появилось на улице Некрасова. Здесь благоустроили спортивный парк. По периметру проложили дорожку с твердым покрытием для разделения движения пешеходов, велосипедистов и лыжероллеров.

В Янауле продолжается ремонт дворовых территорий. В частности, по программе «Башкирские дворики» в порядок приводят прилегающую территорию пятиэтажек по адресам Ломоносова, 1, Октябрьской, 4, и Победы, 60. А вот комплексным благоустройством территорий детских садов и школ предстоит только заняться. Об этом лидер единороссов Башкортостана Радий Хабиров заявил после посещения центра развития ребенка «Дельфин» в Янауле. Территория детского садика, который посещает более 360 детей в Янауле, оставляет желать лучшего.

В садике ужасно. Я вот сегодня зашел в хороший, опрятный садик, но дороги ужасные, летние веранды ужасные, где играют, а про детские МАФы и говорить не приходится. Поэтому нужна здесь программа, чтобы привести в порядок. Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»