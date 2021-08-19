В Башкирии инспекторы проверяют дороги около школ в преддверии учебного года

Безопасная дорога в школу. В преддверии 1 сентября сотрудники ГИБДД проводят проверки в образовательных учреждениях республики. Инспекторы уже побывали более чем в 2000 школ Башкортостана. Под пристальное внимание попадает наличие пешеходных переходов и лежачих полицейских на проезжей части, знаков ограничения скорости.

Во дворе школы №98 пока еще пусто, так что инспекторы ГИБДД и сотрудники отдела образования Орджоникидзевского района Уфы могут спокойно обследовать территорию. Правила пересечения проезжей части ученики повторяют на этом участке, где нарисован перекрёсток с зеброй. А уже в классах школьники изучают ПДД более детально. И чтобы было понятно даже для младших классов, делают это в игровой форме. По словам учителей, дети могут наизусть рассказать о значении каждого дорожного знака и знают, как вести себя вблизи железной дороги. Безопасный маршрут от дома до школы и обратно тоже выучили на отлично.

Повторенье – мать ученья. И эта пословица применяется не только при выполнении домашнего задания. Уроки безопасности в школе проводят регулярно.

Каждый класс у нас оформляет свой уголок. И обязательно мы ежедневно проводим минутку безопасности. С утра мы начинаем день с таких минуток. Раз в месяц проводим мероприятия, и у нас отряд ЮИД очень активно работает с нашими детьми и с подшефными детьми из двух детских садов. Елена Шарафутдинова, заместитель директора школы №98

Инспекторы пристально проверяют состояние проезжей части вблизи школ, наличие пешеходных переходов, лежачих полицейских и соответствующих дорожных знаков. Ограничение скорости на таких участках – не более 40 километров в час.

Сотрудники ГИБДД обследуют уличную дорожную сеть вблизи каждого образовательного учреждения. По выявленным недостаткам выдаются соответствующие предписания. Особое внимание уделяется проверке технического состояния школьных автобусов. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Автопарк школьных автобусов в Башкортостане ежегодно обновляется. Тем не менее даже новые машины проходят тщательный контроль. Рулевое управление, тормозная система, исправные ремни безопасности. Мелочей во время перевозки детей быть не может, всё должно исправно функционировать. Но не только школа должна беспокоится о жизни и здоровье детей. Во многом эта задача лежит на самой семье. И некоторые, к сожалению, за этот урок жизни получают двойку, исправить которую уже не получится.