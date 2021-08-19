В Уфе две россиянки завоевали медали чемпионата мира по борьбе среди юниоров

В Уфе продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня на уфимском ковре медали разыгрывали девушки. Решающие схватки в женской борьбе принесли сборной России две награды. А уже завтра свое выступление начнут представители греко-римского стиля.
В женской борьбе страсти на ковре не утихают ни на секунду. Россиянкам во второй турнирный день было непросто. Мощнейшие соперницы из Казахстана, Индии и, конечно же, США дали солидный отпор хозяйкам. Особенно отличились сестры Блэйдс из США. Они выступают в весовых категориях 62 и 72 килограмма. В квалификации они не оставили шансов никому, уверенно выйдя в полуфинал.
В Уфе иностранные делегации преследуют не только турнирные интересы. Сборная Польши, к примеру, много учится и после турнира собирается продолжить это делать. Представители команды договорились с российскими борцами о сборах на территории нашей страны после турнира. Ведь если учиться, то только у лучших, признаются поляки.
Вечером девушки разыграли медали сразу в пяти весовых категориях. На медали претендовали четыре российских спортсменки. Но лишь Анастасии Сидельниковой удалось одержать победу в своей схватке. В финале она победила представительницу Беларуси Арину Мартынову с невероятным счетом – 24:14. Еще одну медаль России принесла Елизавета Петлякова. В финале она уступила американке и осталась с серебром. Завтра предварительные поединки пройдут у представителей греко-римской борьбы. Напомним, в состав сборной России вошли два представителя Башкортостана – Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев.