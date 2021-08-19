В Уфе две россиянки завоевали медали чемпионата мира по борьбе среди юниоров

В Уфе продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня на уфимском ковре медали разыгрывали девушки. Решающие схватки в женской борьбе принесли сборной России две награды. А уже завтра свое выступление начнут представители греко-римского стиля.

В женской борьбе страсти на ковре не утихают ни на секунду. Россиянкам во второй турнирный день было непросто. Мощнейшие соперницы из Казахстана, Индии и, конечно же, США дали солидный отпор хозяйкам. Особенно отличились сестры Блэйдс из США. Они выступают в весовых категориях 62 и 72 килограмма. В квалификации они не оставили шансов никому, уверенно выйдя в полуфинал.

Здорово приехать в Россию. Я уже была здесь один раз до этого. Потрясающе бороться и побеждать в вашей стране. Алексис Блэйдс, участница чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров /США/

В Уфе иностранные делегации преследуют не только турнирные интересы. Сборная Польши, к примеру, много учится и после турнира собирается продолжить это делать. Представители команды договорились с российскими борцами о сборах на территории нашей страны после турнира. Ведь если учиться, то только у лучших, признаются поляки.

У нас есть олимпийская медаль, но это не народный вид спорта, нам надо чаще приезжать в Россию. Артур Янек, руководитель сборной команды Польши по спортивной борьбе