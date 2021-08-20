В Уфе столкнулись кроссовер и мотороллер: есть пострадавший
Накануне в Уфе автомобиль Volkswagen Tiguan столкнулся с мотороллером. ДТП произошло на улице Ленина.
Виновницей аварии оказалась 35-летняя водитель кроссовера. Выяснилось, что при осуществлении поворота на улицу Революционную она не уступила дорогу мотороллеру, сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.
В ходе проверки установлено, что мужчина находился за рулем без мотошлема и не имел права управлять мотороллером, в связи с отсутствием соответствующей категории в водительском удостоверении, также данное транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке в подразделении Госавтоинспекции.За совершенные правонарушения он был привлечён к административной ответственности в соответствии по статьям 12.6 КоАП РФ, ст.12.7ч.1 КоАП РФ, 12.1ч.1 КоАП РФ.
пресс-служба ГИБДД Уфы
38-летнего водителя мотороллера доставили в больницу с травмами. После оказания медпомощи его отпустили.