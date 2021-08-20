Бывшего сотрудника исправительной колонии Уфы подозревают во взяточничестве
В Уфе возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего экс-сотрудника исправительной колонии. Мужчину подозревают в получении взятки.
По версии следствия, сотрудник исправительного учреждения в период с апреля по июнь 2021 года получал незаконное денежное вознаграждение от отбывающего наказание осужденного за общее покровительство в период отбытия наказания, предоставление послаблений режима, а также за способствование в принятии решений о вынесении поощрений. Всего за указанный период подозреваемый поучил взятку в общей сумме более 54 тыс. рублей.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Факт получения взятки выявили сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Сейчас следователи проводят с подозреваемым следственные действия, проверяют его причастность к другим преступлениям и продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.