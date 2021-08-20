Жителя Башкирии ограбил сводный брат

19-летний житель села Восточный Благоварского района Башкирии обратился в полицию и сообщил о том, что из его дома кто-то похитил 15 тысяч рублей. В преступлении он заподозрил своего своего сводного брата.
Следственно-оперативная группа задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний сводный брат заявителя. Он раскаялся в содеянном и вернул похищенное, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, 22-летний мужчина незадолго до преступления пришел в дом, где живет его сводный брат и отчим, и заприметил в зале в серванте 3 купюры номиналом 5 тысяч рублей. Хозяева дома проводили гостя, отчим пошел на работу в ночную смену, а брат гулять. Подозреваемый тем временем у себя дома распивал спиртное и в 3 часа ночи, будучи сильно пьяным, решил снова посетить дом родственников. Вернувшись, он обнаружил, что двери дома заперты, зато открыто окно. Им подозреваемый и воспользовался, чтобы попасть внутрь. После этого, 22-летний мужчина забрал с серванта деньги и ушел домой. Его сводный брат вернулся с прогулки и, обнаружив отсутствие денег, вызвал полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Следствие возбудило в отношении 22-летнего подозреваемого уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидента.