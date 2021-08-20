В Башкирии обсудили вопросы помощи бездомным

В республике есть необходимость создания инфраструктуры для помощи бездомным. Эту проблему обсудили на круглом столе в правительстве Башкортостана. Пути решения искали представители власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Еще один вопрос, который предстоит решить сообща,– социализация и адаптация людей без определенного места жительства. В регионе с 2003 года функционирует Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи бездомным. Основными получателями услуг центра являются лица трудоспособного возраста, как правило, мужчины. С ними, кроме оказания срочных социальных услуг, проводится работа по восстановлению документов и трудоустройству.

За прошлый год удалось вернуть к нормальной жизни 214 граждан – это 42% от количества обратившихся с помощью в центр. 16 пожилых людей и инвалидов из числа бездомных определены в дома-интернаты. Решать проблему будут на основе государственно-частного партнерства.