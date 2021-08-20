В Уфе проходят рейды по точкам несанкционированной торговли

С начала года в Советском районе Уфы ликвидировано 37 несанкционированных торговых точек. Еженедельно в столице проходят рейды, выявляющие факты незаконной торговли.
Зачастую продавцы не могут предъявить сертификаты качества на свой товар. При виде проверяющих они спешно покидают рабочие места. За торговлю в неустановленных местах выписывается протокол об административном правонарушении. Попавшимся в первый раз придется заплатить штраф до трех тысяч рублей, а за повторное нарушение – в два раза больше.
С начала года составлено более 800 протоколов. Представители администрации Советского района, сотрудники ЦОБ и правоохранители провели рейд по торговым точкам на пересечение улиц Революционной и Айской, а также в подземном переходе на остановке «Универмаг Уфа». Такие стихийные рынки, расположенные прямо на тротуаре, мешают нормальному передвижению горожан. А после рабочего дня за ними остаются горы мусора.