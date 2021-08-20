В районе Башкирии засняли огненный смерч

Удивительное природное явление удалось запечатлеть жителям Башкирии накануне, 19 августа. В Хайбуллинском районе бушевал огненный смерч.

Фото №1 - В районе Башкирии засняли огненный смерч

Очевидцы рассказали, что из-за горения травы в поле в воздух поднялся густой чёрный дым. Но выглядело это действительно устрашающе, ведь продукты горения образовали настоящий смерч. Дым взмыл в воздух на десятки метров.

В Башкирии продолжают действовать лесные пожары. Как минимум в четырёх районах республики зафиксированы очаги возгорания – в Белорецком, Баймакском, Миякинском и в Хайбуллинском.

Видео: соцсети. 

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