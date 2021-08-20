В Иглинском районе может появиться новый туристический маршрут

Я думаю, что нужен комплексный системный подход. Площадка удобная для того, чтобы принимать туристов, чтобы строить инфраструктуру. Мы видим, что многие вопросы с водоотведением, с электричеством решены. Место можно использовать для событийного туризма, проводить мероприятия. Я думаю, оно будет пользоваться популярностью у туристов. Здесь надо больше подумать над тем, как задержать приезжающих туристов, для того чтобы они пользовались услугам местных сел, а жители этих сел могли зарабатывать на базе этой площадки.

Эльмира Туканова, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму