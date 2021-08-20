В Иглинском районе может появиться новый туристический маршрут

От одного до нескольких дней можно будет провести в туре под Уфой. На «Инвестчасе» в Иглинском районе местный фермер предложил идею создать контактный зоопарк рядом с бортевой пасекой и построить апи-домики для проживания туристов. Местом выбрана территория вблизи деревни Тикеево.
Сейчас сельчанин занимается разведением гусей. Говорит, что опыта хватит также для выращивания декоративных кур, павлинов, страусов и других птиц и животных. Будущий туристический маршрут осмотрела глава районной администрации Гюзель Насырова. В выездном совещании также приняла участие председатель республиканского Госкомитета по туризму Эльмира Туканова, которая также поддержала проект и внесла свои предложения.