В Иглинском районе может появиться новый туристический маршрут

От одного до нескольких дней можно будет провести в туре под Уфой. На «Инвестчасе» в Иглинском районе местный фермер предложил идею создать контактный зоопарк рядом с бортевой пасекой и построить апи-домики для проживания туристов. Местом выбрана территория вблизи деревни Тикеево.

Сейчас сельчанин занимается разведением гусей. Говорит, что опыта хватит также для выращивания декоративных кур, павлинов, страусов и других птиц и животных. Будущий туристический маршрут осмотрела глава районной администрации Гюзель Насырова. В выездном совещании также приняла участие председатель республиканского Госкомитета по туризму Эльмира Туканова, которая также поддержала проект и внесла свои предложения.

Хотим там расположить апи-домики, гостиницы. Будет национальная кухня, магазинчик сделаем.

Ильшат Хайруллин, руководитель ООО «Алтын Кош»

Я думаю, что нужен комплексный системный подход. Площадка удобная для того, чтобы принимать туристов, чтобы строить инфраструктуру. Мы видим, что многие вопросы с водоотведением, с электричеством решены. Место можно использовать для событийного туризма, проводить мероприятия. Я думаю, оно будет пользоваться популярностью у туристов. Здесь надо больше подумать над тем, как задержать приезжающих туристов, для того чтобы они пользовались услугам местных сел, а жители этих сел могли зарабатывать на базе этой площадки.

Эльмира Туканова, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму
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