«Спутник V» модифицировали против штамма «Дельта»

Спутник V модифицировали под штамм «Дельта». О новом варианте вакцины сообщил руководитель Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ВОЗ заявили, что распространение нового штамма опережает меры по борьбе с ковидом. По информации Минздрава, эффективность Спутника против дельта-штамма составляет 83%.