«Спутник V» модифицировали против штамма «Дельта»

Спутник V модифицировали под штамм «Дельта». О новом варианте вакцины сообщил руководитель Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ВОЗ заявили, что распространение нового штамма опережает меры по борьбе с ковидом. По информации Минздрава, эффективность Спутника против дельта-штамма составляет 83%.
Между тем стало известно, что российская вакцина никак не влияет на репродуктивное здоровье.
Результаты исследования были опубликованы Центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. У 200 испытуемых разного пола по результатам не было выявлено негативного влияния на половую систему после прививки.