Учёные: вакцинированные от коронавируса в пять раз реже попадают в больницу

Группа независимых учёных исследовала пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Им удалось доказать, что полностью вакцинированные «Спутником V» в пять раз реже попадают в больницу с тяжёлой формой заболевания.
В исследовании приняли участие почти 14 тысяч человек. Все испытуемые, предположительно, были заражены дельта-вариантом коронавируса.
В исследовании принимали участие ученые Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других учреждений.
Учёные также отмечают: чем старше заболевший коронавирусом, тем выше шанс госпитализации. А среди вакцинированных в любом возрасте риск госпитализации снижается в несколько раз.