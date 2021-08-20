Учёные: вакцинированные от коронавируса в пять раз реже попадают в больницу

Группа независимых учёных исследовала пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Им удалось доказать, что полностью вакцинированные «Спутником V» в пять раз реже попадают в больницу с тяжёлой формой заболевания.

Фото №1 - Учёные: вакцинированные от коронавируса в пять раз реже попадают в больницу

В исследовании приняли участие почти 14 тысяч человек. Все испытуемые, предположительно, были заражены дельта-вариантом коронавируса.

В исследовании принимали участие ученые Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других учреждений.

Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в пять раз. Частично вакцинированные защищены от госпитализации на 35%; таким образом, одной дозы для оптимальной защиты до момента введения второй дозы, вероятно, недостаточно.

результаты исследования 

Учёные также отмечают: чем старше заболевший коронавирусом, тем выше шанс госпитализации. А среди вакцинированных в любом возрасте риск госпитализации снижается в несколько раз.

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