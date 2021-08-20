Учёные: вакцинированные от коронавируса в пять раз реже попадают в больницу

Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в пять раз. Частично вакцинированные защищены от госпитализации на 35%; таким образом, одной дозы для оптимальной защиты до момента введения второй дозы, вероятно, недостаточно.

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