В Башкирии 19-летний парень погиб в ДТП с большегрузом

Сегодня, 20 августа, в Башкирии произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован около 11 часов утра в Абзелиловском районе.

На 12 км автодороги Аскарово-Аэропорт произошло столкновение «ГАЗели» и ВАЗ-2108. За рулём легкового автомобиля находился 19-летний парень. Молодой человек получил серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Также с места ДТП был госпитализирован 26-летний пассажир отечественного авто. На место происшествия работает полиция и экстренные службы.