В Башкирии торжественно открыли памятник Гази Загитову

Сегодня очень важный для республики день, мы отдаем дань памяти тем, кто победил в Великой Отечественной войне. Более 780 тысяч сыновей и дочерей Башкортостана ушли на фронт, почти половина из них не вернулась. Историю мы помним в лицах, именно поэтому в нашей памяти имена Александра Матросова, Миннигали Губайдуллина, Минигали Шаймуратова, Тагира Кусимова и многих других. Мы сегодня вспоминаем героев-мишкинцев, Гази Казыхановича Загитова и очень важно, что мы открываем памятник в день его столетия. Мы все помним, что Советский Союз победил благодаря тому, что все народы, объединившись плечом к плечу, бились с фашизмом. Это была большая сила. Мы должны помнить наших славных сынов Башкортостана, мы будем открывать новые памятники, заботливо ухаживать за всеми мемориалами. О таких людях мы должны рассказывать нашему молодому поколению, чтобы они знали, какие у них были героические предки и великая страна. Память о героях будет жить в наших сердцах. Вечная им слава!

Радий Хабиров, глава Башкирии