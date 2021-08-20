В Башкирии торжественно открыли памятник Гази Загитову

20 августа в селе Мишкино прошло торжественное открытие памятника славному сыну Башкирии Гази Загитову. В мероприятии принял участие глава региона Радий Хабиров.
Гази Загитов, уроженец Мишкинского района, был одним из первых, кто водрузил Красное знамя на Рейхстаг. Скульптурная композиция солдату и мемориальный комплекс «Пять героев» был создан членом Союза художников России Ильдусом Закировым. Мемориал стал прекрасным символом обновленной Аллеи героев.
Глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников поблагодарил руководителя республики за поддержку в открытии памятника их народному герою и сыну башкирской земли.
Племянник героя Рамиль Загитов рассказал, что памятник получился замечательный, который передает всю суть характера солдата-победителя.
Гази Загитов родился 20 августа 1921 года в деревне Янагушево Мишкинского района Башкирской АССР. В 1940 году c 3-го курса Бирского медицинского училища призван в армию. К началу Великой Отечественной войны красноармеец Загитов служил в должности разведчика взвода оптической разведки 832 отдела армейского разведывательного артиллерийского дивизиона (ОАРАД). Его боевой путь пролег до Берлина, где он воевал в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», орденами Славы III и II степени. В январе 1945 года, как сказано в документах, «один встретил 10 вооруженных немецких солдат-разведчиков. Действуя смело и решительно, взял их в плен и доставил на КП артбригады».
30 апреля штурмовая группа капитана Макова вышла на позицию перед рейхстагом. Путь к последнему опорному пункту сопротивления немецкой столицы преграждал ров с водой, рассекавший надвое площадь Кенигсплац. Старший сержант Загитов под непрерывным пулеметно-минометным огнем разведал путь и вечером, когда ввиду световых вспышек разрывающихся снарядов, пыли и сгустившейся темноты сориентироваться было практически невозможно, провел группу через ров, что позволило им добраться до стен рейхстага. Подождав подхода бойцов подразделений 150-й дивизии, Загитов организовал солдат, и они бревном пробили массивную дверь, преграждавшую вход в здание. Рейхстаг встретил их кромешной тьмой и грохотом разрывов. «Сразу же выручило то, что у предусмотрительного Загитова оказался ручной трофейный фонарик, — вспоминал Михаил Минин. — Именно он, подсвечивая дорогу, обнаружил лестницу, ведущую на крышу. Чтобы привязать знамя к древку, Загитов разорвал свой носовой платок на тесемки. Чтобы знамя не упало, древко к скульптуре «Богиня победы», венчающей рейхстаг, привязали теми же тесемками от носового платка Загитова». Через несколько минут после водружения Знамени Победы Гази Загитов был тяжело ранен в грудь. Пуля, пробив колодку медали «За отвагу», прошла в сантиметре от сердца.
«30 апреля во время штурма рейхстага тов. Загитов первым ворвался в рейхстаг, — говорилось в наградном листе, подписанном командиром 79-го корпуса генерал-майором Переверткиным и командующим 3-й Ударной армии генерал-полковником Кузнецовым. — Ст. сержант Загитов и сержант Минин забрались на башню рейхстага и установили первое победное знамя. За свою храбрость, геройство и мужество, проявленные во время штурма рейхстага, тов. Загитов достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». Приказом по войскам I Белорусского фронта от 18 мая 1945 года старший сержант Гази Загитов был награжден орденом Красного Знамени. После окончания Великой Отечественной войны Гази Казыханович Загитов вернулся в родную деревню. Работал комбайнером, механиком, был избран председателем сельсовета. Погиб в автокатастрофе 23 августа 1953 года.
Историк, руководитель Башкортостанского отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов в интервью агентству «Башинформ» рассказал, что в 70-е годы прошлого века Институт военной истории Генштаба Вооруженных Сил СССР проводил научное исследование, опираясь на архивные документы.
«Было доказано, опираясь на большой массив документов, что первыми по времени знамя на рейхстаг водрузила группа капитана Макова, где был и сержант Загитов. Потом были еще две группы, а потом были уже Егоров и Кантария. Но был приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина считать водрузившими Знамя Победы Егорова и Кантарию, потому что они водружали знамя, утвержденное командованием фронта. Загитов и его товарищи были представлены к званию Героя Советского Союза, но командование приняло решение присудить им ордена Красного Знамени. Это очень высокий орден и им награждали офицеров не ниже звания полковника. То есть командование признало их героический подвиг. Гази Загитов хоть и не получил звания Героя Советского Союза, для нас был и остается народным героем», — отметил Рамиль Рахимов.
По словам историка, Гази Загитов важен для нас не просто как герой.
«Он награжден двумя орденами Славы, двумя боевыми медали, прошел войну от начала до конца и мог продолжить свою карьеру в качестве военного. Но он вернулся в родную деревню, работать на земле, поднимать сельское хозяйство. Он был не горделив, неприхотлив, он был в ладу со своей душой. Гази Загитов — пример служения народу», — сказал историк.
Парково-мемориальный комплекс «Аллея героев» в селе Мишкино был открыт в 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших земляках.
Его строили за счет средств районного бюджета и добровольных пожертвований жителей. Автор главной скульптуры, фигуры женщины, олицетворяющей Родину-мать, — член Союза художников России и Башкортостана Владимир Дворник. Здесь же находятся постаменты из красного гранита с барельефами Героев Советского Союза Махмута Актуганова, Ишмая Ишкинина, Степана Казакова и Егора Орсаева, с именами героев-мишкинцев, в том числе и Гази Загитова. Глава республики также возложил к ним цветы.
Парк является одним из любимых мест жителей и гостей района, традиционно здесь проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, других дней воинской славы. В 2020 году была проведена реконструкция комплекса.
Мемориальный комплекс расположен на «Аллее героев», которую благоустроили в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направили 20,5 млн рублей, из них 19,1 млн рублей – средства федерального гранта. Функциональное наполнение территории согласовали с жителями села Мишкино. В ходе благоустройства уложили тротуарную плитку, заменили наружное освещение, установили малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники, оборудовали зону отдыха с качелями. В результате в райцентре создали современное общественное пространство с использованием новейших архитектурно-планировочных решений.
Фото: ИА Башинформ.