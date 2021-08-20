С рейса Москва-Уфа сняли пассажира, который отказался надевать маску

Сегодня, 20 августа, ночью с рейса Москва-Уфа сняли пассажира. Мужчина отказался надевать маску и устроил скандал прямо на борту самолета.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции врачи рекомендуют носить маски в местах скопления людей. В том числе, в транспорте. Однако не всегда пассажиры прислушиваются к рекомендациям.

Как сообщает телеканал Вся Уфа, одного из недовольных даже пришлось снять с самолета, ведь он крайне агрессивно общался со стюардессой и устроил скандал. Бортпроводникам пришлось обратиться в полицию. Рейс задержали.