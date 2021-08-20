Минобразования Башкирии сообщило, в каком формате пройдёт 1 сентября

Сегодня, 20 августа, представители Министерства образования Башкирии рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки в новом учебном году.
1 сентября в школах пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, но в очном формате. Торжественные мероприятия пройдут для всех классов на открытом воздухе в разное время для каждой параллели. При этом общее количество участников на линейке не должно превышать 200 человек.
Также на торжественном мероприятии могут присутствовать родители школьников. Однако в министерстве напомнили о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.