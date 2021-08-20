В Белорецком районе подготовились к эвакуации жителей из зоны пожаров

Пожар в районе Инзерских зубчаток ночью удалось окольцевать, но локализации пока нет. К месту тушения произведена заброска продуктов питания. Ситуация осложняется труднодоступностью местности. Добираться до очага приходится как минимум четыре часа по бездорожью. Одна из причин вновь появляющихся очагов возгорания – курумник: среди каменных россыпей тлеет мох.