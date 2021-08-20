В Белорецком районе подготовились к эвакуации жителей из зоны пожаров

В Белорецком районе подготовили 66 пунктов временного размещения на случай эвакуации жителей. На месте наращивается группировка сил и средств для тушения лесных пожаров.
Пожар в районе Инзерских зубчаток ночью удалось окольцевать, но локализации пока нет. К месту тушения произведена заброска продуктов питания. Ситуация осложняется труднодоступностью местности. Добираться до очага приходится как минимум четыре часа по бездорожью. Одна из причин вновь появляющихся очагов возгорания – курумник: среди каменных россыпей тлеет мох.
По данным регионального МЧС, в республике продолжают действовать 12 лесных пожаров. Огнем охвачены более 380 гектаров в Белорецком, Бурзянском, Баймакском, Хайбуллинском, Благоварском, Кугарчинском, Нуримановском и Кушнаренковском районах.