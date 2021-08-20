Житель Уфы проткнул собутыльника шампуром

Выяснилось, что молодой человек стал жертвой 36-летнего предпринимателя из Уфы, который приехал на природу с компанией. Однако к вечеру друзья разъехались, и уфимец остался с одним другом. Тогда к ним присоединились отдыхающие неподалеку молодые парни из деревни, с которыми у предпринимателя и возникла ссора.