Житель Уфы проткнул собутыльника шампуром

Срочной госпитализацией закончился отдых 28-летнего жителя деревни Бикбулатово. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, парня проткнул шампуром новый знакомый.
Выяснилось, что молодой человек стал жертвой 36-летнего предпринимателя из Уфы, который приехал на природу с компанией. Однако к вечеру друзья разъехались, и уфимец остался с одним другом. Тогда к ним присоединились отдыхающие неподалеку молодые парни из деревни, с которыми у предпринимателя и возникла ссора.
Схватив шампур, мужчина ударил парня в грудь. Молодому человеку была проведена операция, а подозреваемый в нападении задержан. Было возбуждено уголовное дело.