Жителям Башкирии запретили ходить в лес

В связи с ухудшением лесопожарной ситуации в лесах и во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 724-р от 12 августа 2021 года Минлесхоз РБ издал приказ, ограничивающий пребывание граждан в лесах на всей территории лесного фонда Республики Башкортостан, а также въезд в них транспортных средств, в период с 20 августа по 09 сентября 2021 года.

Минлесхоз Башкирии