Жителям Башкирии запретили ходить в лес

Министерство лесного хозяйства Башкирии выступило с обращение к жителям и гостям республики.
В Башкирии запрещено посещать леса. Нельзя посещать лесные массивы как пешком, так и на транспортном средстве. Ограничение вводится с 20 августа по 9 сентября.
Это связано с высокой пожароопасностью в республике. В Башкирии фиксируется аномальная жара, отсутствие осадков и засуха.
В связи с ухудшением лесопожарной ситуации в лесах и во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 724-р от 12 августа 2021 года Минлесхоз РБ издал приказ, ограничивающий пребывание граждан в лесах на всей территории лесного фонда Республики Башкортостан, а также въезд в них транспортных средств, в период с 20 августа по 09 сентября 2021 года.
Минлесхоз Башкирии
Также жителей Башкирии просят незамедлительно сообщать о возгораниях в лесах, так как оперативное реагирование даёт шанс избежать разрушительных последствий.
Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону!