В Башкирии мальчика, оставшегося без рук из-за удара током, выписали из больницы

Мальчика, который лишился рук от удара током, выписали из больницы. 45 дней он провел в ожоговом центре Уфы. Напомним, что ребенок чудом выжил после удара в 10 тысяч вольт, инцидент произошел в деревне Балтаево Туймазинского района. Сегодня начался новый этап в жизни мальчика.
10-летнего Ильназа встречают как героя. Позади две недели в реанимации и месяц восстановления в стенах ожогового центра Уфы. Несмотря на это, он в хорошем расположении духа. Провожает мальчика его лечащий врач, за это время Руслан Ильмирович и юный пациент очень привязались друг к другу.
На этих жутких фотографиях последствия несчастного случая. 10-летний Ильназ Давлетов залез на электротрансформатор и получил удар током в 10 тысяч вольт. В опасную конструкцию попал мяч, с которым играли дети. Друзья Ильназа добежали до медсестры, она и оказала мальчику первую помощь.
Врачи ампутировали ребенку кисти по локоть. Мальчик пережил множество операций. Сам Ильназ рассказывает, что помнит только, как получил удар током, а очнулся в руках прибывших медиков.
В нашем сюжете мы уже объявляли сбор средств для Давлетовых. Уже через три недели мальчику начнут создавать новые руки в протезном центре. В больнице Ильназ научился писать и даже рисовать с помощью ног. Цифры и буквы даются пока с трудом, признается мальчик, рисунки легче. Вот, например, его первое творение: он нарисовал небо, дерево и свой дом, по которому очень скучал.
1 сентября Ильназ не встретится с одноклассниками на школьной линейке, он будет обучаться на дому. Учить сына станет папа – по специальности он преподаватель начальных классов. Будет ли кто-нибудь отвечать за случившееся, до сих пор выясняют следователи. Доследственная проверка все еще продолжается.