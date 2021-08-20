В Башкирии мальчика, оставшегося без рук из-за удара током, выписали из больницы

Мальчика, который лишился рук от удара током, выписали из больницы. 45 дней он провел в ожоговом центре Уфы. Напомним, что ребенок чудом выжил после удара в 10 тысяч вольт, инцидент произошел в деревне Балтаево Туймазинского района. Сегодня начался новый этап в жизни мальчика.

10-летнего Ильназа встречают как героя. Позади две недели в реанимации и месяц восстановления в стенах ожогового центра Уфы. Несмотря на это, он в хорошем расположении духа. Провожает мальчика его лечащий врач, за это время Руслан Ильмирович и юный пациент очень привязались друг к другу.

На этих жутких фотографиях последствия несчастного случая. 10-летний Ильназ Давлетов залез на электротрансформатор и получил удар током в 10 тысяч вольт. В опасную конструкцию попал мяч, с которым играли дети. Друзья Ильназа добежали до медсестры, она и оказала мальчику первую помощь.

Позвали взрослых. Там было много искр, мы думали, сейчас он взорвется. Данил, друг Ильназа Давлетова

Врачи ампутировали ребенку кисти по локоть. Мальчик пережил множество операций. Сам Ильназ рассказывает, что помнит только, как получил удар током, а очнулся в руках прибывших медиков.

Я видел там свои руки, два пальца полностью перегорели – я там кости только видел. На вид правая рука была нормальная, но кисти рук уже были мертвые. Ильназ Давлетов

В нашем сюжете мы уже объявляли сбор средств для Давлетовых. Уже через три недели мальчику начнут создавать новые руки в протезном центре. В больнице Ильназ научился писать и даже рисовать с помощью ног. Цифры и буквы даются пока с трудом, признается мальчик, рисунки легче. Вот, например, его первое творение: он нарисовал небо, дерево и свой дом, по которому очень скучал.

В течение полугода еще все будет проявляться. Пока еще ранки живые. Выписываемся, но будут перевязки по месту жительства. Главное, что живой, как он сам говорит. Он сам меня поддерживал, подбадривал: «Я же живой. А раз так получилось, значит, судьба, значит, Бог так захотел». Зульфия Давлетова, мама Ильназа Давлетова