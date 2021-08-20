В Башкирии провели сотовую связь в деревни, расположенные рядом с лесными пожарами

Отдаленные села и деревни Хайбуллинского района начали обеспечивать сотовой связью. Проблема обострилась в сезон пожаров. Волонтёры не могли оперативно передавать необходимую информацию. Местные жители попросили главу республики решить вопрос. Пока в населённых пунктах установили малые базовые станции небольшого радиуса действия.

Последние приготовления, и целая деревня наконец оказывается в зоне доступа. В Акъюлово Хайбуллинского района установили вышку сотовой связи. В этом населенном пункте проживают порядка 70 человек, и большая часть из них – пожилые люди. Мунира Акъюлова работает в этом селе фельдшером уже много лет. И только теперь смогла вздохнуть свободно. Со своими пациентами отныне она всегда на связи.

В прошлом году провели скоростной интернет, но он ловил только дома. Было очень сложно находиться на работе без связи. Да и село наше находится очень далеко от райцентра. Трудно было связываться с ними. И вот теперь сделали сотовую связь. Всем можно спокойно звонить. Мунира Акъюлова, жительница деревни Акъюлово

Установить сотовую вышку жители просили главу республики. Во время рабочей поездки Радия Хабирова к местам возгораний местные отметили: группам добровольцев тяжело оперативно передавать информацию о пожарах. В районе плохая сотовая связь. Глава Башкортостана взял ситуацию под контроль и провёл совещание с региональными представителями крупнейших операторов сотовой связи.

Эти деревни почему ещё важны? Они являются неким форпостом, когда с Оренбурга идет огненный пал. Поэтому связь там нужно провести. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На прошлой неделе главой республики была поставлена задача оперативного обеспечения семи населенных пунктов Хайбуллинского района услугами сотовой связи. Наше ведомство провело работу с операторами сотовой связи и выработало решение на установку. Рустем Хаматвалиев, заместитель министра цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

В населенных пунктах смонтировали малые базовые станции небольшого радиуса действия – порядка 150 метров (так называемые фемтосоты).

Данные фемтосоты позволяют обеспечивать деревню связью 3G, что позволяет использовать как голосовую связь, так и мобильный интернет. Рустем Хамитов, старший инженер отдела развития связи