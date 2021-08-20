В Башкирии провели сотовую связь в деревни, расположенные рядом с лесными пожарами

Отдаленные села и деревни Хайбуллинского района начали обеспечивать сотовой связью. Проблема обострилась в сезон пожаров. Волонтёры не могли оперативно передавать необходимую информацию. Местные жители попросили главу республики решить вопрос. Пока в населённых пунктах установили малые базовые станции небольшого радиуса действия.
Последние приготовления, и целая деревня наконец оказывается в зоне доступа. В Акъюлово Хайбуллинского района установили вышку сотовой связи. В этом населенном пункте проживают порядка 70 человек, и большая часть из них – пожилые люди. Мунира Акъюлова работает в этом селе фельдшером уже много лет. И только теперь смогла вздохнуть свободно. Со своими пациентами отныне она всегда на связи.
Установить сотовую вышку жители просили главу республики. Во время рабочей поездки Радия Хабирова к местам возгораний местные отметили: группам добровольцев тяжело оперативно передавать информацию о пожарах. В районе плохая сотовая связь. Глава Башкортостана взял ситуацию под контроль и провёл совещание с региональными представителями крупнейших операторов сотовой связи.
В населенных пунктах смонтировали малые базовые станции небольшого радиуса действия – порядка 150 метров (так называемые фемтосоты).
В ближайшем будущем эти села будут обеспечены широкой зоной покрытия сотовой связи. Уже в следующем году в республике стартует федеральная программа по устранению цифрового неравенства. В рамках её реализации сотовая связь появится ещё примерно в 400 отдалённых населенных пунктах.