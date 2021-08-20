В Башкирии провели сотовую связь в деревни, расположенные рядом с лесными пожарами

Отдаленные села и деревни Хайбуллинского района начали обеспечивать сотовой связью. Проблема обострилась в сезон пожаров. Волонтёры не могли оперативно передавать необходимую информацию. Местные жители попросили главу республики решить вопрос. Пока в населённых пунктах установили малые базовые станции небольшого радиуса действия.

Последние приготовления, и целая деревня наконец оказывается в зоне доступа. В Акъюлово Хайбуллинского района установили вышку сотовой связи. В этом населенном пункте проживают порядка 70 человек, и большая часть из них – пожилые люди.  Мунира Акъюлова работает в этом селе фельдшером уже много лет. И только теперь смогла вздохнуть свободно. Со своими пациентами отныне она всегда на связи.

В прошлом году провели скоростной интернет, но он ловил только дома. Было очень сложно находиться на работе без связи. Да и село наше находится очень далеко от райцентра. Трудно было связываться с ними. И вот теперь сделали сотовую связь. Всем можно спокойно звонить.

Мунира Акъюлова, жительница деревни Акъюлово
Фото №1 - В Башкирии провели сотовую связь в деревни, расположенные рядом с лесными пожарами

Установить сотовую вышку жители просили главу республики. Во время рабочей поездки Радия Хабирова к местам возгораний местные отметили: группам добровольцев тяжело оперативно передавать информацию о пожарах. В районе плохая сотовая связь. Глава Башкортостана взял ситуацию под контроль и провёл совещание с региональными представителями крупнейших операторов сотовой связи.

Эти деревни почему ещё важны? Они являются неким форпостом, когда с Оренбурга идет огненный пал. Поэтому связь там нужно провести.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - В Башкирии провели сотовую связь в деревни, расположенные рядом с лесными пожарами
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На прошлой неделе главой республики была поставлена задача оперативного обеспечения семи населенных пунктов Хайбуллинского района услугами сотовой связи. Наше ведомство провело работу с операторами сотовой связи и выработало решение на установку.

Рустем Хаматвалиев, заместитель министра цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

В населенных пунктах смонтировали малые базовые станции небольшого радиуса действия – порядка 150 метров (так называемые фемтосоты). 

Данные фемтосоты позволяют обеспечивать деревню связью 3G, что позволяет использовать как голосовую связь, так и мобильный интернет.

Рустем Хамитов, старший инженер отдела развития связи

В ближайшем будущем эти села будут обеспечены широкой зоной покрытия сотовой связи. Уже в следующем году в республике стартует федеральная программа по устранению цифрового неравенства. В рамках её реализации сотовая связь появится ещё примерно в 400 отдалённых населенных пунктах.

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