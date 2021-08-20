Путешественник из Уфы рассказал, зачем прошел пешком весь Урал

Впервые в истории уфимец прошел пешком весь Уральский хребет. Рекордный маршрут длиной более трех тысяч километров Олег Чегодаев преодолел за 109 дней.

Старт путешествия был взят на реке Урал, Олег прошел по Зилаирскому плато, Иремелю, Таганаю, посетил Маньпупунёр (столбы выветривания) и другие достопримечательности Урала с самой южной точки горного массива до Приполярья.

В среднем мужчина проходил по 30-40 километров в день. Питался сублимированной едой, которую получал с помощью забросок. Воду брал из природных водоемов и родников. В пути он встречался с местными жителями. Под конец похода в тундре Полярного Урала познакомился с оленеводами, которые накормили его сырой олениной. О том, как это было, путешественник рассказал на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Цель была – пройти весь Урал и показать его людям, то есть популяризация Уральских гор во всем их многообразии – от степей Казахстана, Оренбуржья до полярных пустынь, до Карского моря. Страшно мне не было, но я осознавал риски и относился к ним серьезно. Олег Чегодаев, амбассадор Уральских гор