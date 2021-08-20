Путешественник из Уфы рассказал, зачем прошел пешком весь Урал

Впервые в истории уфимец прошел пешком весь Уральский хребет. Рекордный маршрут длиной более трех тысяч километров Олег Чегодаев преодолел за 109 дней.
Старт путешествия был взят на реке Урал, Олег прошел по Зилаирскому плато, Иремелю, Таганаю, посетил Маньпупунёр (столбы выветривания) и другие достопримечательности Урала с самой южной точки горного массива до Приполярья.
В среднем мужчина проходил по 30-40 километров в день. Питался сублимированной едой, которую получал с помощью забросок. Воду брал из природных водоемов и родников. В пути он встречался с местными жителями. Под конец похода в тундре Полярного Урала познакомился с оленеводами, которые накормили его сырой олениной. О том, как это было, путешественник рассказал на пресс-конференции в ИА «Башинформ».
Своё путешествие Олег сопровождал фотоотчетами в социальных сетях. Видео, накопленные за время этого путешествия, лягут в основу многосерийного фильма. Также мужчина планирует написать большую книгу. В ней он расскажет, как пройти весь Урал, пересечь всю Россию от южной границы, Казахстана, до Северного Ледовитого океана и где спрятаны пять уникальных серебряных кладов, чтобы любой желающий мог попытаться их найти.