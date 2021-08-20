В Башкирии появился памятник солдату, установившему Знамя Победы над Рейхстагом

В селе Мишкино открыли памятник уроженцу района Гази Загитову, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Пройдя Великую Отечественную войну от начала и до конца, вместе с однополчанами он одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Мемориальный комплекс также увековечил имена ещё четверых Героев Советского Союза, которые ковали победу на полях сражений. В торжественной церемонии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, родственники фронтовиков и местные жители.

Мемориальный комплекс «Пять героев» стал главной достопримечательностью села Мишкино. Он посвящен уроженцам района, Героям Советского Союза Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову,

Сегодня очень важный для района и для республики день: мы отдаём дань памяти тем, кто победил в тяжёлой войне, кто обеспечил победу советского народа над фашизмом. Из нашей республики более 780 тысяч человек отправились на фронт. Почти половина из них не вернулась домой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гази Загитова призвали в армию осенью 1940 года. На фронт он попал уже в первые дни Великой Отечественной войны. Тогда он служил разведчиком. Хотя смерть каждый день была рядом, она обходила красноармейца стороной. За проявленный героизм Гази Загитов награжден многими боевыми наградами, в том числе орденами Славы 2 и 3 степени, орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Именно она спасла его от гибели, приняв на себя немецкую пулю и остановив ее в паре сантиметров от сердца.

Он совершил выдающийся геройский поступок. Будучи раненым, в группе капитана Макова вместе с другими своими боевыми товарищами они водрузили одно из первых красных боевых знамён над Рейхстагом. Это произошло 30 апреля 1945 года. Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества

На открытие памятника приехали не только земляки героев, но и родственники фронтовиков. Для них, как и для всех жителей Мишкинского района, событие стало долгожданным. Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи. И глядя на скульптуру воина, люди видят в нем очертания своих предков.

Шутил, на гармошке играл, песни пел. Говорят, что именно из-за песни он познакомился с Камиля-апай. Рамиль Загитов, племянник Гази Загитова

Он был во всём примером. Общительный, но не любил про себя рассказывать. Сказал, что потом мы всё про него узнаем. Загида Янышева, племянница Гази Загитова

Мемориальный комплекс расположен на «Аллее героев», которую благоустроили в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направили более 20 миллионов рублей. А каким будет общественное пространство, решали сами мишкинцы.