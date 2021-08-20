В Башкирии появился памятник солдату, установившему Знамя Победы над Рейхстагом

В селе Мишкино открыли памятник уроженцу района Гази Загитову, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Пройдя Великую Отечественную войну от начала и до конца, вместе с однополчанами он одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Мемориальный комплекс также увековечил имена ещё четверых Героев Советского Союза, которые ковали победу на полях сражений. В торжественной церемонии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, родственники фронтовиков и местные жители.
Мемориальный комплекс «Пять героев» стал главной достопримечательностью села Мишкино. Он посвящен уроженцам района, Героям Советского Союза Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову,
Гази Загитова призвали в армию осенью 1940 года. На фронт он попал уже в первые дни Великой Отечественной войны. Тогда он служил разведчиком. Хотя смерть каждый день была рядом, она обходила красноармейца стороной. За проявленный героизм Гази Загитов награжден многими боевыми наградами, в том числе орденами Славы 2 и 3 степени, орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Именно она спасла его от гибели, приняв на себя немецкую пулю и остановив ее в паре сантиметров от сердца.
На открытие памятника приехали не только земляки героев, но и родственники фронтовиков. Для них, как и для всех жителей Мишкинского района, событие стало долгожданным. Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи. И глядя на скульптуру воина, люди видят в нем очертания своих предков.
Мемориальный комплекс расположен на «Аллее героев», которую благоустроили в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направили более 20 миллионов рублей. А каким будет общественное пространство, решали сами мишкинцы.
Подвиг Гази Загитова заключается не только в его трудном и героическом боевом пути в годы Великой Отечественной войны. Вернувшись домой с победой, он вместе со своими однополчанами восстанавливал хозяйство, работал с молодежью, был для них примером и до конца жизни оставался истинным патриотом своей большой и малой Родины.