В Уфе прошел кастинг для съемок социального ролика о новом хосписе

В столице республики полным ходом идет строительство первого уфимского хосписа. Учреждение будет находиться на площадке между ТЦ «Мега» и жилым комплексом «Цветы Башкирии». Открытие состоится уже этой осенью, поэтому сейчас особенно важно создать социальную рекламу стационара.
В Уфе состоялся первый этап кастинга для съемок социального ролика о новом хосписе для неизлечимо больных. Открытие стационара будет приурочено ко Дню Республики. Здесь будут созданы комфортные условия для ухода за больными – такой смысл хотят вложить создатели ролика в свою работу.
В субботу с 12:00 до 17:00 состоится открытый кастинг актеров на главную роль. Место проведения – телеканал БСТ, улица Мажита Гафури, 9/1. Основные требования к кандидатам: мальчики от 4 до 7 лет и от 14 до 18 с опытом работы на съемках. Знание башкирского языка приветствуется. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 7 (927) 33-55-935.