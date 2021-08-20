В Уфе прошел кастинг для съемок социального ролика о новом хосписе

В столице республики полным ходом идет строительство первого уфимского хосписа. Учреждение будет находиться на площадке между ТЦ «Мега» и жилым комплексом «Цветы Башкирии». Открытие состоится уже этой осенью, поэтому сейчас особенно важно создать социальную рекламу стационара.

В Уфе состоялся первый этап кастинга для съемок социального ролика о новом хосписе для неизлечимо больных. Открытие стационара будет приурочено ко Дню Республики. Здесь будут созданы комфортные условия для ухода за больными – такой смысл хотят вложить создатели ролика в свою работу.

Хоспис – это не просто больница, не дом престарелых. Это совокупность санатория, домашнего уюта и профессионального лечения. Люди могут получить необходимый уход, который невозможно обеспечить дома. И это благотворительность, это все бесплатно. Поэтому этот проект очень нужен республике. Катрина Душанбаева, кастинг-директор