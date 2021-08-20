Два борца греко-римского стиля из Башкирии прошли в финал чемпионата мира в Уфе

Адлан Амриев и Саид-Хусейн Бакаев – в финале чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров. Сегодня на турнире состоялись полуфинальные поединки в пяти весовых категориях среди борцов греко-римского стиля. В итоге в решающий раунд соревнований попали три российских спортсмена, два из которых представляют республику.

С такой поддержкой можно горы свернуть. «Уфа-Арена» будто сходила с ума в моменты, когда на ковёр выходили борцы из Башкортостана. Саида-Хусейна Бакаева приехали поддержать друзья, тренеры и родственники из Белорецка. Борец оправдал ожидания болельщиков. Уверенные победы в трёх поединках и долгожданный финал, который пройдёт завтра.

Домашний турнир – особая возможность показать себя. Тем более рядом родные тренеры. В четвертьфинале Адлана Амриева секундировали сразу 4 специалиста. Рамиль Сираев и Геннадий Сырцев не могли оставить своего воспитанника без поддержки. Личный тренер как никто другой знает своего борца, его сильные и слабые стороны.

Переживал за Адлана родной брат Алан, тоже член российской сборной. А трибуны гнали вперед, особенно когда в полуфинале соперник из Турции первым получил заветное очко в схватке. Однако увеличить преимущество ему не удалось: Адлан Амриев перевел борьбу в партер, где и решил исход поединка – 7:1.

Также в этот день прошли решающие схватки у девушек. Еще одну золотую медаль сборной России принесла Алина Касабиева. В решающем поединке она не оставила шансов спортсменке из Индии – 10:0.