Новый капитан и выездные матчи: ВК «Урал» готовится к сезону

У волейбольного клуба «Урал» новый капитан. После того, как завершил карьеру Леонид Кузнецов, эта роль в клубе оставалась вакантной. Новым капитаном стал воспитанник башкирского спорта Егор Феоктистов. Он является лидером клуба по количеству проведенных матчей. Уроженец Белорецка защищает цвета «Урала» с 2013 года.