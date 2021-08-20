Новый капитан и выездные матчи: ВК «Урал» готовится к сезону

У волейбольного клуба «Урал» новый капитан. После того, как завершил карьеру Леонид Кузнецов, эта роль в клубе оставалась вакантной. Новым капитаном стал воспитанник башкирского спорта Егор Феоктистов. Он является лидером клуба по количеству проведенных матчей. Уроженец Белорецка защищает цвета «Урала» с 2013 года.  

Для меня честь выступать в родном клубе в роли капитана. Я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы команда побеждала в каждой игре.

Егор Феоктистов, капитан ВК «Урал»
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«Урал» продолжает подготовку к новому сезону. Пока в отсутствие главного тренера. Игорь Шулепов вновь находится в расположении сборной России. Уфимцы готовятся к отъеду на предсезонный турнир. С 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный Мемориал Платонова.

Это традиционный турнир, мы участвуем уже много лет. Он используется как этап подготовки к чемпионату России. На нем тренерский штаб формирует состав.

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