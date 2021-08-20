В Уфе проходит специализированная выставка «ZооЭкспо»

В уфимском ВДНХ собрались представители зооиндустрии из разных городов России. В столице региона проходит специализированная выставка.
Товары, игры и призы. В Уфе проходит выставка «ZооЭкспо». Программа рассчитана на 3 дня. Посетители смогут пройти мастер-классы по изготовлению аксессуаров для животных и поучаствовать в розыгрышах. Также можно увидеть выступления обученных собак. На выставке представлены корма и витамины для всех видов домашних животных. Кроме того, здесь можно приобрести одежду, игрушки, переноски и клетки для своих питомцев.
Выставка заинтересовала и профессионалов зооиндустрии. На экспозицию приехали специалисты из разных городов России, чтобы показать свое мастерство, а также найти новых партнеров и клиентов.
Выставка продлится в Уфе до 22 августа в ВДНХ-Экспо.