В Уфе проходит специализированная выставка «ZооЭкспо»

В уфимском ВДНХ собрались представители зооиндустрии из разных городов России. В столице региона проходит специализированная выставка.

Товары, игры и призы. В Уфе проходит выставка «ZооЭкспо». Программа рассчитана на 3 дня. Посетители смогут пройти мастер-классы по изготовлению аксессуаров для животных и поучаствовать в розыгрышах. Также можно увидеть выступления обученных собак. На выставке представлены корма и витамины для всех видов домашних животных. Кроме того, здесь можно приобрести одежду, игрушки, переноски и клетки для своих питомцев.

Количество участников становится все больше и больше, потому что это актуально, важно и необходимо.

Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе проходит специализированная выставка «ZооЭкспо»

Выставка заинтересовала и профессионалов зооиндустрии. На экспозицию приехали специалисты из разных городов России, чтобы показать свое мастерство, а также найти новых партнеров и клиентов.

Наша основная цель – найти партнеров в этом регионе, это зоомагазины, ветклиники. Уверены, что эта выставка будет продуктивной, эффективной.

Андрей Симонов, участник выставки /Москва/

Мы приехали показать нашу продукцию, мы знаем, что наш товар очень нужен для жителей.

Наталья Пащенко, участница выставки /Давлеканово/

Выставка продлится в Уфе до 22 августа в ВДНХ-Экспо.

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