В Башкирии ночью легковушка въехала в поезд, двое погибли

В Башкирии ночью, примерно в 2 часа по Москве, произошло ДТП, в котором погибли два человека. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В МЧС по Башкирии сообщили, что столкновение легковушки Ford и грузового поезда было зафиксировано в Гафурийском районе на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне «Белое Озеро» - «Дарьино».

Предварительно известно, что двое скончались на месте. Еще двоих извлекли из авто и направили в больнице Стерлитамака. Пострадавшие в тяжелом состоянии. Схода состава при этом допущено не было. Подробности происшествия уточняются.