В России передвинули сроки проведения Переписи населения

В России вновь изменились сроки проведения Всероссийской переписи населения. В Росстате сообщили, что она начнется не 1, а 15 октября и завершится 14 ноября.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения переносились несколько раз, изначально она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее сдвинули на 2021 год. В Росстате пояснили, что перенос переписи позволит оптимально организовать работу во всех регионах.