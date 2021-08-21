В Уфе во время купания утонул молодой мужчина

В Уфе в минувшую пятницу утонул молодой мужчина. Он зашел в воду, чтобы искупаться, но через некоторое время его тело было извлечено водолазами.

Происшествие зафиксировано в половине пятого днем. Молодой 24-летний человек отдыхал на берегу со своими друзьями. Позже он вошел в реку Уфа, скрылся под водой и не вернулся. На этом месте, отметили в ИДЦ по Уфе, установлен аншлаг, предупреждающий об опасности купания.