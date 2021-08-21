Озвучены подробности ДТП с легковушкой и поездом в Башкирии

В ГИБДД Башкирии рассказали о погибших и пострадавших в жестком ДТП, произошедшем в Гафурийском районе. На 25 километре дороги Толбазы-Красноусольский возле села Белое Озеро столкнулись легковой транспорт и грузовой поезд.

По информации Госавтоинспекции, за рулем иномарки Ford находился 25-летний местный житель. Выяснилось, что он решил проехать на запрещающий сигнал светофора, а в следующий миг произошло столкновение с поездом.

В результате ДТП водитель и его 24-летний пассажир погибли на месте. Медицинская помощь понадобилась двум другим пассажирам в возрасте 25 и 26 лет.