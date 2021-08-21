В Башкирии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи

Рост числа больных коронавирусом в Башкирии не снижает темпов. На сегодня в республике выявлено всего 54 047 случаев заражения Covid-19. Данные представлены за весь период пандемии.

Оперштаб республики информирует, что за сутки выявлено 294 случаев заражения коронавирусом. Также за это время был выписан 271 пациент, все они завершили лечение. Всего в Башкирии выписано 49 998 пациентов по выздоровлению.