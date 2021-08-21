В Башкирии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи

Рост числа больных коронавирусом в Башкирии не снижает темпов. На сегодня в республике выявлено всего 54 047 случаев заражения Covid-19. Данные представлены за весь период пандемии.

Фото №1 - В Башкирии число случаев коронавируса превысило 54 тысячи

Оперштаб республики информирует, что за сутки выявлено 294 случаев заражения коронавирусом. Также за это время был выписан 271 пациент, все они завершили лечение. Всего в Башкирии выписано 49 998 пациентов по выздоровлению.

Жертв коронавируса за сутки также стало больше. Всего в республике от Covid-19 скончались 975 человек, из них 11 – за последние сутки.

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