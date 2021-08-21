Житель Башкирии от горя после развода решился на преступление

Житель Башкирии развелся с супругой около месяца назад и с горя решился на преступление. Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

По данным МВД Башкирии, на днях от 34-летнего мужчины поступило сообщение, что из его авто похитили 350 тысяч рублей. Преступником оказался 51-летний житель Давлеканово. Он, горюя, принял спиртное и, будучи пьяным, искал добавки. Гуляя по улицам, мужчина заметил ВАЗ-2107, забрал оттуда фильтр. После этого гражданин увидел иномарку, которая была незакрыта. В бардачке подозреваемый нашел 350 тысяч рублей. Мужчина обрадовался и на 7 000 рублей сразу накупил спиртного и закусок.