В Башкирии женщина напала на сотрудников ДПС и участкового

Суд вынес приговор 45-летней жительнице Нуримановского района Башкирии. Она напала на сотрудников полиции. Инцидент произошел в мае текущего года.

Фото №1 - В Башкирии женщина напала на сотрудников ДПС и участкового

Сотрудники ГИБДД оставили возле дома обвиняемой автомобиль с пьяным водителем. Женщина решила заступиться за нарушителя. При задержании водителя она напала на инспекторов ГИБДД и нанесла им удары руками и ногами. Также под горячую руку попал прибывший на место происшествия участковый.

Женщина свою вину признала. Ее приговорили в двум годам условного лишения свободы.

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