В Башкирии женщина напала на сотрудников ДПС и участкового

Суд вынес приговор 45-летней жительнице Нуримановского района Башкирии. Она напала на сотрудников полиции. Инцидент произошел в мае текущего года.

Сотрудники ГИБДД оставили возле дома обвиняемой автомобиль с пьяным водителем. Женщина решила заступиться за нарушителя. При задержании водителя она напала на инспекторов ГИБДД и нанесла им удары руками и ногами. Также под горячую руку попал прибывший на место происшествия участковый.