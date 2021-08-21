Два борца из Башкирии завоевали золото юниорского чемпионата мира в Уфе

Главными героями чемпионата по спортивной борьбе в Уфе стали хозяева турнира. Сегодня на юниорском чемпионате три российских спортсмена стали лучшими в своих весовых категориях. Среди них – Саид-Хусейн Бакаев из Белорецка и Адлан Амриев из Уфы.

Переломный момент схватки. Саид-Хусейн Бакаев выигрывает челлендж и вместо двух балов получает 4. После этого борец из Белорецка уже не отдал ни одного балла сопернику из Грузии, победив досрочно ввиду явного преимущества – 9:0.

Сейчас все это кажется логичным завершением удачного сезона. Но только сам спортсмен знает, каким непростым получился его путь до медали юниорского чемпионата. Начало сезона у Саида-Хусейна не задалось. Дважды он останавливался в шаге от золотой награды: сначала на первенстве России, затем на международном турнире памяти Сураката Асиятилова. Огромную работу над ошибками провел Бакаев до Спартакиады молодежи России. Затем показал себя на контрольных схватках в Алуште и в Уфе.

Я очень долго шел к этому, я очень долго настраивался на эту схватку. Было очень сильное желание забрать медаль, этот пояс ночами мне снится уже давно. Саид-Хусейн Бакаев, чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров

Финалистов чемпионата с трибун поддерживал глава республики Радий Хабиров, вместе с болельщиками радуясь каждому баллу российских спортсменов.

Я решил, что я свою функцию как руководитель выполню, если у нас в секции по борьбе, боксу, гимнастике и так далее придут еще больше мальчишек и девчонок – это самое главное. И, конечно, мы хотели чемпионов, мы хотели, чтобы наши усилия по развитию в частности спортивной борьбы увенчались определенными успехами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Переживал за Адлана родной брат Алан, тоже член российской сборной. Во время финальной схватки спортсмен с трудом сдерживался, чтобы не оказаться рядом с ковром. Еще труднее досталась путевка Адлану Амриеву, выступающему в весе до 87 килограммов. Он до последнего дня не знал, найдется ли ему место в составе на юниорском чемпионате в Уфе.

Сначала, как и Бакаев, Амриев стал вторым на России. Позже на Спартакиаде молодежи спортсмен получил травму. Ему пришлось бросить все силы, чтобы доказать тренерскому штабу сборной, что результат на России – это случайность. И Амриев это доказал в финале чемпионата мира на уфимском ковре. Соперником Адлана стал голландец Тайрон Стенкенбург. Но борец из Башкортостана не дал усомниться в своем превосходстве, оправдав надежды тренеров и республики.

В целом выступление россиян во второй день классики можно считать успешным. Еще три борца заработали себе путевку в финал. В том числе Евгений Байдусов из Нижнего Новгорода.